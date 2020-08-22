Кількість випадків коронавірусу в Ізраїлі перевищила 100 тисяч

В Ізраїлі кількість підтверджених випадків зараження сягнула 100 716.

Про це свідчать дані Woldometer, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, зареєстровано 809 летальних випадків і 77 785 випадків одужання.

В активній стадії коронавірусної хвороби перебувають 22 122 людини.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з коронавірусною ситуацією уряди України й Ізраїлю виступили зі спільним закликом до паломників-хасидів не здійснювати цього року паломництво з Ізраїлю до Умані, проте багато з них все ще планують поїздки.

Десятки тисяч євреїв-хасидів приїжджають в Умань кожного єврейського Нового року, щоб відвідати могилу рабина Нахмана з Бреслова, який відродив хасидський рух і помер у 1810 році. Цього року святкування єврейського Нового року Рош-га-Шана проводиться з 18 по 20 вересня.

Напередодні головний радник Ізраїлю з питань коронавірусу Ронні Гамзу надіслав Президенту України Володимиру Зеленському листа із закликом заборонити цього року паломництво, щоб не дати коронавірусній інфекції поширитися ще сильніше в обох країнах.

В Україні за добу зафіксовано 2 328 нових випадків COVID-19, всього з початку епідемії - 102 971 випадок.