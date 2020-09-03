Китай відкрив доступ до архіву про біологічну зброю Японії

Національна бібліотека Китаю запустила базу даних про японську біологічну війну.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Створена із колекції пов’язаних з війною іноземних матеріалів, база даних надає доступ до понад 10 тисяч сторінок історичних документів стосовно таких тем як японські дослідження й експерименти щодо бактеріологічної зброї та бактеріологічна війна Японії у Китаї”, - йдеться у матеріалі.

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“У середу було також представлено збірник під назвою “Документи про японську біологічну війну”, що має допомогти дослідникам”, - додає Сіньхуа.

Зазначається, що доступ до бази даних надається безкоштовно, аби “показати історичні факти й докази та полегшити академічні дослідження”.