Індія звинуватила Китай у провокаціях через спірний регіон на кордоні

Індія заявила в понеділок, що її солдати перешкодили "провокації" китайських військових поблизу спірного прикордонного регіону Ладакх.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

У заяві міністерства оборони Індії, опублікованій у понеділок, зазначається, що Народно-визвольна армія Китаю в ніч на суботу «здійснювала провокаційні військові дії, щоб змінити статус-кво» і «порушила попередній консенсус», досягнутий сторонами для врегулювання конфлікту у регіоні.

У заяві зазначається, що індійські війська «вжили заходів щодо зміцнення своїх позицій і перешкодили намірам Китаю в односторонньому порядку змінити ситуацію на місцях».

Китайська сторона не прокоментувала ситуацію.

Індійсько-китайські відносини прописані у двосторонній угоді від 1954 року. Проте країни й досі не змогли владнати територіальні суперечки навколо двох регіонів — Аксай Чін та Аруначал-Прадеш, які згідно зі Сімльською конвенцією 1914 року відійшли від Тибету до Британської Індії. 1962 року в результаті прикордонної війни китайські війська зайняли Аскай Чін — територію загальною площею 38 тис. кв. км. Однак Індія досі претендує на неї, стверджуючи, що це частина її провінції Ладакх.