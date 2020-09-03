У Литві затвердили план підтримки білорусів – глава МЗС країни

Уряд Литви затвердив план підтримки населення Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Уряд Литви затвердив спеціальний план підтримки населення Білорусі, спрямований на надання допомоги жертвам репресій, сприяння навчанню білорусів у литовських університетах, сприяння отриманню національних віз і інтеграції в литовський ринок праці", - зазначив Лінкявічюс.

Today Lithuanian Government approved a special #Belarus‘ People Support Plan aimed at helping victims of repressions, promoting studies for Belorusians in Lithuanian universities, facilitating obtainment of national visas and integration into #Lithuania’s labor market. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 2, 2020

Як повідомлялося раніше, Латвія виділить фінансову підтримку громадянському суспільству Білорусі, а Польща готує спрощення в’їзду для жителів країни.

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Як відомо, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.