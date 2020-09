У Литві затвердили план підтримки білорусів – глава МЗС країни

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Уряд Литви затвердив спеціальний план підтримки населення Білорусі, спрямований на надання допомоги жертвам репресій, сприяння навчанню білорусів у литовських університетах, сприяння отриманню національних віз і інтеграції в литовський ринок праці", - зазначив Лінкявічюс.

