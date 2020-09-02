На центральному проспекті Мінська знову зібрались демонстранти

У середу ввечері в центрі Мінська на проспекті Незалежності знову зібралися демонстранти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє канал NEXTA.

"Прямо зараз люди йдуть по проспекту Незалежності в сторону станції метро "Октябрьской", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в центрі Мінська силовики викрали дівчину.

Крім цього, напружено було біля імпровізованого меморіалу загиблому раніше демонстранту Тарайковьскому біля станції метро "Пушкінська": влада там у черговий раз прибрала квіти й засипала написи піском, але люди, ігноруючи міліцію, прибрали весь пісок. На місці цих подій був затриманий один фотокореспондент, але незабаром його відпустили.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох згиблих.

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Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY