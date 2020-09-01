Парламент Норвегії атакували хакери

Парламент Норвегії заявляє, що став ціллю кібератаки впродовж останнього тижня.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Радіо Свобода.

"Це була значна атака", – заявила головний адміністратор парламенту Маріан Андреассен першого вересня.

Як зазначається, електронні пошти кількох депутатів та працівників парламенту були зламані. Особи хакерів наразі не встановлені.

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Для протидії кібернападу залучили норвезьку службу національної безпеки. Там заявили, що працювали впродовж кількох днів.

Андреассен зауважила, що спроби зупинити атаку мали «негайний ефект».

Як раніше повідомляло агентство, кілька днів тому в Штатах ФБР затримало росіянина, який готував кібератаку. Як згодом з'ясувалося, ціллю останньої мав стати завод Tesla.