Затриманий у США росіянин готував кібератаку на завод Tesla – ЗМІ

Росіянин, якого нещодавно затримали співробітники Федерального бюро розслідувань у Лос-Анджелесі, намагався підкупити працівника заводу Tesla у штаті Невада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Teslarati.

Днями стало відомо, що Федеральне бюро розслідувань затримало у Лос-Анджелесі громадянина РФ за звинуваченням у спробі підкупу працівника американської компанії з метою скоєння кібератаки.

27-річний Єгор Крючков, який прибув до США за туристичною візою, декілька разів зустрічався з працівником однієї компанії зі штату Невада й пропонував йому 1 мільйон доларів за те, щоб той встановив на корпоративному комп’ютері шкідливе програмне забезпечення.

За даними ЗМІ, йдеться саме про компанію Tesla Ілона Маска, яка має свій завод у Неваді.

Пізніше Маск підтвердив, що на завод планувалася «серйозна кібератака», проте він не назвав з боку кого вона планувалася.

Як повідомляв Укрінформ, Федеральне бюро розслідувань затримало у Лос-Анджелесі громадянина РФ за звинуваченням у спробі підкупу працівника американської компанії з метою скоєння кібератаки. Суддя визначив, що росіянин перебуватиме під вартою на час розгляду справи у суді.