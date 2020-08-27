Швеція і Фінляндія готові розширювати співпрацю з Україною у кібербезпеці — РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов ознайомив послів Швеції та Фінляндії в Україні Тобіаса Тиберга та Пяйві Лайне з роботою Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) при РНБО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Радбезу.

Данілов наголосив, що у сучасному світі кібернетична та біологічна загрози стають страшнішими та небезпечнішими за ядерну зброю. "Сьогодні ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною, наслідки якої відчуває весь світ", - заявив він.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, зокрема в контексті врегулювання ситуації на Сході України, а також події в Білорусі.

Іноземні дипломати запевнили очільника РНБО у незмінності підтримки України на шляху до відновлення територіальної цілісності та суверенітету та висловили готовність до розширення співпраці у сфері кібербезпеки.

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Нагадаємо: Національний координаційний центр кібербезпеки є ключовим аналітичним центром держави з виявлення, запобігання та реагування на кіберінциденти. Він не лише координує та контролює діяльність суб’єктів сектору безпеки та оборони, які забезпечують кібербезпеку у різних сферах — Держспецзв’язку, СБУ, Національної поліції, Національного банку, Генерального штабу ЗСУ та інших, а й активно розвиває державно-приватне партнерство у цій сфері.

Фото: РНБО