СБУ затримала учасника міжнародного хакерського угруповання

Кіберфахівці СБУ спільно з кіберпідрозділом поліції Лондона та Національним агентством з питань боротьби зі злочинністю Великої Британії припинили діяльність міжнародного хакерського угруповання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановлено, угруповання діяло з 2018 року та спеціалізувалося на викраденні персональних даних громадян Великої Британії, США, країн Європи та СНД для продажу на ресурсах DarkNet.

Оперативники спецслужби отримали від британських партнерів інформацію, що один з учасників угруповання проживає в Україні. Хакер розробляв та продавав на спеціалізованих сайтах вірусні програми, що забезпечували несанкціонований доступ до комп`ютерних операційних систем по всьому світу. За допомогою шкідливої програми зловмисники незаконно заволодівали логінами та паролями від Інтернет-сайтів, електронних поштових скриньок, даними кредитних карток та електронних гаманців громадян. Надалі викрадена інформація використовувалася для створення бот-мереж, здійснення DDoS-атак, викрадення коштів та персональної інформації громадян.

У ході слідчих дій за місцем проживання українського хакера вилучено понад 20 терабайт інформації із базами даних з комп`ютерів, які було зламано, а також вихідні коди розробленого ним вірусу, повідомили в СБУ.

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Раніше британські колеги затримали його спільника, який вже відбуває тюремне ув`язнення за злочини у сфері кібербезпеки.

Триває досудове слідство.

Як повідомлялося, в РНБО наприкінці липня заявили, що фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО виявили в DarkNet опублікований перелік із майже 3 мільйонів сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS та ряду інших кібератак.

Згодом в СБУ повідомили, що їхні кіберфахівці перевірили витік даних із сервісу Cloudflare і не встановили загрози для державних ресурсів України.

Фото: пресцентр СБУ