Спецслужби РФ готували масштабну кібератаку на органи держвлади - РНБО

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої хакерської атаки на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури напередодні Дня Незалежності України.

Про це інформує пресслужба РНБО у Фейсбук, передає Укрінформ.

«НКЦК при РНБО України виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади України та об’єкти критичної інфраструктури напередодні Дня Незалежності», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, центр кібербезпеки попереджає про активізацію хакерського угруповання Gamaredon, за яким стоять спецслужби Російської Федерації.

Уточнюється, що фахівці виявили тенденцію до модернізації програмних засобів кібератак з метою підвищення ефективності подолання засобів захисту та приховування своєї діяльності у скомпрометованих системах.

Зазначається, що під час останніх спроб атак використовуються шкідливі вкладення, які імітують документи держорганів влади, зокрема, СБУ.

За інформацією РНБО, злочинці розсилають шкідливі документи електронною поштою, і під час їх відкриття хакери отримують доступ до систем та мереж держустанови.

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«Фахівці НКЦК при РНБО України зазначають, що проведений аналіз шкідливих програм виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні напередодні Дня Незалежності та під час підготовки до чергових місцевих виборів», - інформують у РНБО.

Як повідомлялося, глава Української держави Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 29-ї річниці Незалежності України.

День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня.