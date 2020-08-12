За тиждень на сайт Офісу Президента скоїли три кібератаки

З 5 по 11 серпня було зафіксовано та заблоковано 3 DDoS-атаки, переважна більшість — на веб-ресурси Офісу Президента України.

Відповідну інформацію щодо захисту державних інформаційних ресурсів у період з 3 по 11 серпня 2020 року оприлюднила Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації України, передає Укрінформ.

“Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 64960 підозрілих подій, що на 34% менше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (84%) та застосування нестандартних протоколів (14%)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що система захищеного доступу держорганів до мережі Інтернет заблокувала 417 965 різних видів атак, переважна більшість — це мережеві атаки прикладного рівня (99%).

“Також заблоковано 3 DDoS-атаки, переважна більшість — на веб-ресурси Офісу Президента України. Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 1227 кіберінцидентів, що на 63% менше, ніж попереднього тижня”, — вказує пресслужба.

Окрім того, переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (98% від загальної кількості).