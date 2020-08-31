Справа МН17: адвокатка розповіла, скільки часу треба на підготовку вимог про компенсації

Вимоги компенсації з боку родичів загиблих МН17 мають розглядатися за українським законодавством.

Про це під час судового засідання у Нідерландах заявила Арлетт Шейнс, захисниця рідних, які втратили своїх близьких через збиття МН17.

“Ми просимо суд винести рішення щодо застосування українського законодавства”, - сказала адвокат.

Вона наголосила, що важливо витребувати компенсації саме з виконавців, винуватців трагедії, бо лише так може бути відновлена справедливість.

А також зазначила: щоб підготувати відповідні вимоги про компенсації за допомогою української юридичної фірми з міжнародною репутацією, представникам родичів загиблих знадобиться близько чотирьох місяців.

За її словами, родичі загиблих порушили питання компенсацій в кримінальному суді, бо не хочуть розділяти кримінальний процес і розгляд питання щодо компенсацій, а також тому, що нідерландський кримінальний суд має іноземну цивільну юрисдикцію. Тобто, не потрібно окремого рішення інстанції, адже юрисдикція суду щодо вимог про компенсацію з боку родичів випливає з кримінального характеру справи.

Нідерландський прокурор заявила, що така практика застосовувалася раніше. "Ми згодні з представниками родичів щодо вимог про компенсацію і застосування українського законодавства", - сказала вона.

Наразі родичі загиблих у трагедії МН17 отримали компенсації від Малайзійських авіаліній, умови яких, на підставі конфіденційних угод з компанією, не можуть розголошуватися.

Родичі не отримали компенсацій за законом Нідерландів, бо вони можливі лише у тому випадку, якщо злочин було вчинено на території Нідерландів.

Бажання отримати компенсації висловили понад 300 рідних. Це - попередня цифра, адже, наприклад, в деяких юрисдикціях брати та сестри не мають права на компенсацію.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня 2020 року в Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол” стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

За попереднім графіком слухань, перший блок третьої сесії має відбутися з понеділка 31 серпня по п’ятницю 11 вересня, другий - з понеділка 28 вересня по п’ятницю 9 жовтня і третій блок - з понеділка 2 листопада по п’ятницю13 листопада.

Однак, у суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть бути призупинені чи навіть скасовані. Кількість людей, які можуть бути присутніми обмежена. Загалом у прес-центрі дозволено перебувати максимум 100 журналістів. Усі інші мають змогу слідкувати за процесом через пряму трансляцію.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

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Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ