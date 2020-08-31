Справа МН17: адвокати одного з обвинувачених досі не зустрілися з клієнтом

Захист Олега Пулатова, одного з чотирьох підозрюваних у справі про збитий малайзійський боїнг рейсу МН17, під час судового засідання у Нідерландах заявив, що найближчим часом планує поїхати в Росію, щоб зустрітися зі своїм клієнтом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Нідерландський адвокат Сабіна тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова зазначила, що попередні спроби зустрітися з їхнім клієнтом Пулатовим не були успішні через коронавірус.

У свою чергу нідерландські прокурори такою заявою були здивовані. Вони наголосили, що адвокати Пулатова були поінформовані, з яких європейських міст здійснюються рейси в Росію.

"Є кілька рейсів на тиждень", - підкреслив нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе.

Як повідомляв Укрінформ, під час судового засідання 8 червня 2020 року адвокати Пулатова заявили, що коронавірус дуже обмежив можливості захисту. Зокрема, адвокати планували на два тижні поїхати до Росії, щоб зустрітися з Пулатовим, який проживає в Росії, і обговорити справу, але через коронавірус не змогли цього зробити. Вони також зазначили, що дистанційне спілкування з Пулатовим вважають неможливим через ризик прослуховування. У свою чергу суд тоді зазначив, що захист Пулатова має час до вересня, щоб підготувати додаткові запити щодо додаткового розслідування, які не потребують консультацій з Пулатовим. Стосовно запитів, для яких треба зустрічатися з клієнтом, то вони мають бути підготовлені до листопада. Суддя тоді також наголосив, що часу має вистачити, щоб захист знайшов можливість, як і де зустрітися зі своїм підзахисним.

31 серпня 2020 року в Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" о 10:00 за місцевим часом стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

За попереднім графіком слухань, перший блок третьої сесії має відбутися з понеділка 31 серпня по п’ятницю 11 вересня, другий - з понеділка 28 вересня по п’ятницю 9 жовтня і третій блок - з понеділка 2 листопада по п’ятницю 13 листопада.

Однак у суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть бути призупинені чи навіть скасовані. Кількість людей, які можуть бути присутніми обмежена. Загалом у пресцентрі дозволено перебувати максимум 100 журналістам. Усі інші мають змогу слідкувати за процесом через пряму трансляцію.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.