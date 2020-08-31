У Нідерландах почалося судове засідання у справі МН17

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

За попереднім графіком слухань, перший блок третьої сесії має відбутися з понеділка 31 серпня по п’ятницю 11 вересня, другий - з понеділка 28 вересня по п’ятницю 9 жовтня і третій блок - з понеділка 2 листопада по п’ятницю 13 листопада.

Однак у суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть бути призупинені чи навіть скасовані. Кількість людей, які можуть бути присутніми обмежена. Загалом у пресцентрі дозволено перебувати максимум 100 журналістам. Усі інші мають змогу слідкувати за процесом через пряму трансляцію.

Очікується, що під час третьої сесії буде надано слово адвокатам рідних загиблих у трагедії МН17.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

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Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Фото Ірини Драбок