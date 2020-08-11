Катастрофа MH17: заступник генпрокурора обговорив розслідування з послом Нідерландів

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов обговорив з надзвичайним і повноважним послом Королівства Нідерланди в Україні Йоганнесом де Молом шляхи подальшої співпраці в рамках розслідування збиття літака рейсу MH17.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема, зазначається, що наразі триває робота міжнародної спільної слідчої групи (JIT) для розслідування всіх обставин авіакатастрофи у небі над окупованою частиною Донбасу.

“Українська сторона координує свою роботу з партнерами по JIT. Ми робимо все необхідне для встановлення всіх причетних до цього злочину. Мета подальшого розслідування – ідентифікувати осіб з числа екіпажу установки «БУК» та високопосадовців, які віддавали накази про направлення зенітно-ракетного комплексу до України”, - зазначив Гюндуз Мамедов.

Крім того, сторони обговорили подачу позову Нідерландів до Європейського суду з прав людини проти Росії через збиття літака. Гюндуз Мамедов запевнив, що у разі прийняття Україною рішення доєднатися до позову, Офіс Генерального прокурора надасть всю необхідну інформацію.

В ОГП нагадують, що в Окружному суді Гааги триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Після перерви слухання відновляться 31 серпня, на цьому етапі заплановані виступи адвокатів постраждалих та розгляд клопотань адвокатів одного з обвинувачених.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

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19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох чоловіків, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначинець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол" зарезервовано на рік.

10 липня 2020 року Нідерланди подали позов проти Росії до ЄСПЛ.