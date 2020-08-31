У Британії - найбільший добовий приріст COVID-19 від початку літа

За минулу добу у Великій Британії підтвердили 1715 випадків зараження коронавірусом - це найбільший показник від 4 червня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті урядової інформації про епідеміологічну ситуацію.

Напередодні повідомлялося про 1108 випадків COVID-19, у п’ятницю їх було 1276, у четвер - 1522.

Таким чином, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Сполученому Королівстві сягнула 334 467.

У неділю внаслідок коронавірусної інфекції померла одна особа, загалом від початку епідемії підтверджено 41 499 летальних випадків.

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За даними медиків, базовий коефіцієнт репродукції, що показує швидкість поширення вірусу, за минулий тиждень не змінився. Він становить в середньому по країні від 0,9-1,1. Це означає, що 10 інфікованих устигають заразити 9-11 осіб. Для порівняння: два тижні тому цей показник становив 0,8-1, а три тижні тому - 0,8-0,9.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі підтверджено 25 млн 339,5 тис. випадків COVID-19, у тому числі 849,3 тис. летальних, одужали 17 млн 656,7 тис. осіб.