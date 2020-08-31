У Британії - найбільший добовий приріст COVID-19 від початку літа
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті урядової інформації про епідеміологічну ситуацію.
Напередодні повідомлялося про 1108 випадків COVID-19, у п’ятницю їх було 1276, у четвер - 1522.
Таким чином, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Сполученому Королівстві сягнула 334 467.
У неділю внаслідок коронавірусної інфекції померла одна особа, загалом від початку епідемії підтверджено 41 499 летальних випадків.
За даними медиків, базовий коефіцієнт репродукції, що показує швидкість поширення вірусу, за минулий тиждень не змінився. Він становить в середньому по країні від 0,9-1,1. Це означає, що 10 інфікованих устигають заразити 9-11 осіб. Для порівняння: два тижні тому цей показник становив 0,8-1, а три тижні тому - 0,8-0,9.
За останніми даними порталу Worldometer, у світі підтверджено 25 млн 339,5 тис. випадків COVID-19, у тому числі 849,3 тис. летальних, одужали 17 млн 656,7 тис. осіб.