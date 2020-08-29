Під клінікою Шаріте пройшла акція на підтримку Навального

Російські та українські активісти Берліна та інших міст ФРН провели 29 серпня перед клінікою Шаріте акцію на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального, якого намагаються врятувати німецькі лікарі.

Поліція заборонила учасникам акції стояти групою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Отже, люди по черзі по кілька хвилин стояли з плакатами, на яких були фотографії пікетів з різних міст Росії та написи на підтримку Навального.

«Я не могла цього не зробити», - зазначила в бесіді з кореспондентом активістка Ірина Рау, яка виступила організатором акції.

Вона додала, що люди, які живуть в Німеччині, можуть стояти в пікеті та не боятися, а в Росії після таких акцій людей арештовують та штрафують. Ірина навела приклад своєї землячки, Анастасії Корсакової з Красноярська, яку за такий самий пікет затримали та відвезли в поліцію.

Акція на підтримку Навального/Фото: Укрінформ

Як повідомлялося, консиліум лікарів клініки Шаріте 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази. Зараз проводяться розширені дослідження.

Нагадаємо, російському опозиціонеру Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, політика госпіталізували. 22 серпня спецлітаком його було доставлено в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.