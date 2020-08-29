Під клінікою Шаріте пройшла акція на підтримку Навального
Поліція заборонила учасникам акції стояти групою, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Отже, люди по черзі по кілька хвилин стояли з плакатами, на яких були фотографії пікетів з різних міст Росії та написи на підтримку Навального.
«Я не могла цього не зробити», - зазначила в бесіді з кореспондентом активістка Ірина Рау, яка виступила організатором акції.
Вона додала, що люди, які живуть в Німеччині, можуть стояти в пікеті та не боятися, а в Росії після таких акцій людей арештовують та штрафують. Ірина навела приклад своєї землячки, Анастасії Корсакової з Красноярська, яку за такий самий пікет затримали та відвезли в поліцію.Акція на підтримку Навального/Фото: Укрінформ
Як повідомлялося, консиліум лікарів клініки Шаріте 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази. Зараз проводяться розширені дослідження.
Нагадаємо, російському опозиціонеру Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, політика госпіталізували. 22 серпня спецлітаком його було доставлено в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.