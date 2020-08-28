Угорщина закриває кордони для іноземців через другу хвилю COVID-19

Угорщина з 1 вересня закриє кордони для іноземців у зв’язку з другою хвилею епідемії коронавірусу, дозвіл на транзитний проїзд має залишитися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Index із посиланням на главу Офісу прем’єр-міністра країни Гергеля Гуляша.

«Починаючи з 1 вересня, іноземні громадяни не зможуть в’їздити на територію Угорщини, окрім певних винятків», - заявив Гуляш.

За його словами, таке рішення ухвалили у зв’язку з тим, що багато нових заражень в Угорщині були «завезені з-за кордону».

Детальні винятки із загальної заборони поки що не уточнюються. Наразі повідомляється лише, що збережеться дозвіл на транзитний проїзд, також на поїздки дипломатів та проїзд військових конвоїв.

Громадяни Угорщини, які повертаються додому, повинні будуть самоізолюватися на 14 днів, з можливістю вийти з карантину раніше після двох негативних тестів, зданих з інтервалом не менше 2 днів. При цьому, здати тест заздалегідь в країні відправлення не дозволяється.

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Деталі рішення мають погодити на засіданні угорського уряду в суботу, 29 серпня.

Попередньо планується, що нові обмеження діятимуть один місяць.

Станом на 28 серпня в Угорщині виявлено загалом 5 511 випадків COVID-19, включаючи 614 летальних. За минулу добу в країні підтверджено 132 нові випадки захворювання.

Слід зауважити, що в низці країн Європи та світу наразі фіксується друга хвиля пандемії коронавірусу.

Станом на вечір 28 серпня, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 24 789 834 випадки COVID-19, з них 838 488 летальних, 17 201 727 людей одужали.