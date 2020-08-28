Офіційний Мінськ відхилив прохання прем'єрів країн Балтії щодо візиту

Прем'єр-міністри Естонії, Латвії та Литви були готові під час білоруської внутрішньополітичної кризи прилетіти до Мінська, але канцелярія уряду і МЗС Республіки Білорусь вважали подібний візит неможливим.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю ERR заявив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас.

"Так, моя пропозиція була взяти в поїздку трьох прем'єр-міністрів і трьох міністрів закордонних справ. Ми зв'язалися з МЗС та канцелярією уряду Республіки Білорусь. І нам надійшла відповідь, як і всім іншим керівникам країн Євросоюзу, що контактувати з нами не бажають", - повідомив він. Ратас вважає, що білоруська влада сьогодні йде неправильним шляхом.

"Не думаю, що білоруська влада сьогодні йде правильним шляхом, що ігнорує будь-які міжнародні контакти. Щоб знайти вихід з ситуації, яка склалася, саме й потрібне спілкування на міжнародному рівні", - вважає він.

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Глави урядів і МЗС країн Балтії хотіли зустрітися зі своїми білоруськими колегами, а також представниками громадянського суспільства, але не з президентом Олександром Лукашенком. "Такого прохання у нас не було. Цього не було в наших планах", - додав Ратас.

18 серпня уряд Естонії вийшов із заявою, в якій не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та зазначив, що Лукашенко позбувся свого мандата через фальсифікацію результатів президентських виборів. Естонська влада закликала провести в Республіці Білорусь нові вибори.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.