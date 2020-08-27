Мінськ звинувачує Варшаву у втручанні у внутрішні справи

Білорусь оголосила Польщі рішучий протест у зв'язку з "неприкритими спробами прямо втручатися" у внутрішні справи країни.

Про це заявив прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, повідомляє Укрінформ із посиланням на БЕЛТА.

Сьогодні в МЗС країни був викликаний тимчасовий повірений у справах Польщі в Білорусі Мартін Войтеховський, чию увагу звернули на "явно недружні, неприпустимі в міждержавному спілкуванні заяви з боку низки польських політиків і посадових осіб, які прозвучали останніми днями".

Як зазначив прес-секретар відомства, в МЗС підкреслили "контрпродуктивність будь-яких подальших спроб зовнішнього тиску на Білорусь", а також закликів до порушення суверенітету і територіальної цілісності країни.

Читайте також: Польща закликає Росію відмовитися від планів збройної інтервенції в Білорусі

Як повідомляв Укрінформ, раніше сьогодні посол Білорусі в Польщі був викликаний в МЗС РП у зв'язку з регулярними антипольськими заявами Олександра Лукашенка. Президент Білорусі заявив, що проти країни ведеться дипломатична війна на найвищому рівні. За його словами, в Польщі з'явилися заяви про те, що в разі розпаду Білорусі до РП треба приєднати Гродненську область. Раніше він також неодноразово заявляв, що протести у Білорусі керуються з-за кордону, зокрема з Польщі та Литви.