Польща закликає Росію відмовитися від планів збройної інтервенції в Білорусі

Варшава закликає Москву негайно відмовитися від планів збройного втручання в ситуацію у Білорусі під приводом нібито її нормалізації.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в дописі у Твіттері прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

“Уряд Польщі закликає Росію негайно відмовитися від планів збройної інтервенції в Білорусі під фальшивим претекстом “відновлення контролю” – ворожого акту, що порушує міжнародне право і права людей в Білорусі, які повинні мати свободу вирішувати свою долю”, - написав Моравецький.

Як інформувалося, президент РФ Володимир Путін заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія-1, що Росія на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі, але він поки що не буде використаний.

Посол Білорусі в Польщі в четвер викликаний до МЗС РП у зв’язку з регулярними антипольськими заявами Лукашенка. Президент РБ неодноразово заявляв, що Польща претендує на частину території Білорусі. У відповідь до МЗС Білорусі викликали тимчасово повіреного у справах Польщі в РБ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про кількох загиблих.