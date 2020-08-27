Посла Білорусі у Варшаві "викликали на килим" через антипольські заяви Лукашенка

Посол Білорусі в Польщі викликаний до МЗС РП у зв’язку з регулярними антипольськими заявами Олександра Лукашенка.

Як повідомляє Укрінформу, про це у Твіттері написав заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

"У зв’язку з безпідставними звинуваченнями білоруської влади на адресу Польщі, що повторюються, сьогодні на 15:00 (16:00 за київським часом – ред.) до МЗС Польщі викликано посла республіки Білорусь",- написав Пшидач.

Як відомо, у четвер Лукашенко заявив, що проти Білорусі ведеться дипломатична війна на найвищому рівні. За його словами, в Польщі з’явилися заяви про те, що у випадку розпаду Білорусі до РП треба приєднати Гродненську область. Раніше він також неодноразово заявляв, що протести у Білорусі керуються з-за кордону, зокрема з Польщі та Литви.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня, коли у країні відбулися президентські вибори. За офіційними результатами з 80,1% переміг Лукашенко, однак у країні зафіксовано масові порушення у день виборів, зокрема переписування виборчих протоколів на користь Лукашенка. Опозиція твердить, що за паралельним підрахунком голосів перемогу здобула опозиційна кандидатка Світлана Тихановська.

Після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про кількох загиблих.