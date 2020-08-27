На кордоні КНДР наказали стріляти на ураження, щоб не проник коронавірус - ЗМІ

Уряд КНДР посилив контроль на кордоні з Китаєм, давши військовим право стріляти на ураження в будь-кого, хто наблизиться до кордону на відстань одного кілометра, з метою запобігання проникнення на територію країни коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє радіо RFA з посиланням на джерела.

"Поліція міста Хверьон надіслала екстрене повідомлення від Міністерства соціального захисту, зазначивши, що вб'ють усіх, хто знаходиться в межах кілометра від північнокорейсько-китайського кордону, незалежно від причини перебування", - заявило джерело.

Постанова вступила в силу з 26 серпня і діятиме уздовж всього кордону між КНДР і Китаєм, який має протяжність понад 1,4 тис. км, до закінчення пандемії коронавірусу.

Інше джерело підтвердило RFA, що військовослужбовцям у цих районах роздали бойові патрони. Військовим повідомили, що вони не нестимуть відповідальність за розстріл.

Як повідомляв Укрінформ, пів року тому Північна Корея закрила кордони і ізолювалася від світу. Уряд країни стверджує, що у них не було випадків зараження вірусом, однак аналітики вважають це малоймовірним.

Станом на ранок 27 серпня у світі зафіксували понад 24,3 млн випадків коронавірусу COVID-19.