Фото Кім Чен Ина з’явилися у пресі КНДР на тлі чуток про його хворобу
Про це передає Укрінформ з посиланням на Le Figaro.
Як зазначається, фото з Кімом, який головував на засіданні Центрального комітету правлячої Трудової партії Кореї, де обговорювали дії уряду у відповідь на спалах коронавірусу, опублікувала місцева газета Rodong Sinmun. На знімках північнокорейський лідер, одягнений у біле, звертається до свого оточення. Його також зняли з сигаретою.
Наразі Північна Корея не підтвердила жодного випадку зараження коронавірусом у країні.
Раніше південнокорейські спецслужби стверджували, що північнокорейський лідер делегував частину своїх повноважень своїй сестрі Кім Йо Чжон через «стрес». А колишній радник покійного президента Південної Кореї Кім Де Юн навіть заявив на сторінці у Facebook, що Кім Чен Ин перебуває в комі, але не навів жодного доказу.
Фото: nknews.org