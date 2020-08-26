Фото Кім Чен Ина з’явилися у пресі КНДР на тлі чуток про його хворобу

Північнокорейські ЗМІ на тлі чуток про погіршення стану здоров’я лідера КНДР оприлюднили фото з Кім Чен Ином.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Le Figaro.

Як зазначається, фото з Кімом, який головував на засіданні Центрального комітету правлячої Трудової партії Кореї, де обговорювали дії уряду у відповідь на спалах коронавірусу, опублікувала місцева газета Rodong Sinmun. На знімках північнокорейський лідер, одягнений у біле, звертається до свого оточення. Його також зняли з сигаретою.

Наразі Північна Корея не підтвердила жодного випадку зараження коронавірусом у країні.

Раніше південнокорейські спецслужби стверджували, що північнокорейський лідер делегував частину своїх повноважень своїй сестрі Кім Йо Чжон через «стрес». А колишній радник покійного президента Південної Кореї Кім Де Юн навіть заявив на сторінці у Facebook, що Кім Чен Ин перебуває в комі, але не навів жодного доказу.

Фото: nknews.org