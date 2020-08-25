ЄСПЛ скасував тимчасові заходи на захист прав Навального

Європейський суд з прав людини скасував запроваджені минулого тижня тимчасові заходи на захист прав Олексія Навального, адже влада РФ виконала вимогу Суду, дозволивши переправити опозиційного політика на лікування до Німеччини.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомляється на сайті ЄСПЛ.

У Суді нагадали, що заходи на користь Навального були уведені 21 серпня. За ними російський уряд мав забезпечити доступ до політика членам його родини та лікарям, дозволити транспортування пацієнта до Німеччини на лікування.

Нині тимчасові заходи на захист прав Навального скасували, адже у суботу, 22 серпня, його транспортували до клініки «Шаріте» у Берліні. Тобто формально російська влада виконала вказівку ЄСПЛ.

Як повідомлялося, консиліум лікарів «Шаріте» 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать, що Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази. Зараз проводяться більш розширені дослідження.

Російському опозиціонеру Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували.

22 серпня спецлітаком його доставили в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.