Від розв’язання проблеми Білорусі залежить майбутнє Центральної Європи - Прем'єр Польщі

Ситуація в Білорусі є “гордієвим вузлом”, від розв’язання якого залежить майбутнє Центральної Європи.

На цьому під час відкриття форуму “Бачення розвитку” у Гдині (північ Польщі) заявив у понеділок голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький.

“Зараз це – запальний пункт. Від того, як ми розв’яжемо цей “гордіїв вузол”, залежить майбутнє Центральної Європи”, - заявив глава польського уряду.

Він зазначив, що успіх Центральної Європи залежить від солідарності навколо питання Білорусі країн регіону.

“Так, як сьогодні цю солідарність ми будуємо навколо Білорусі разом з Литвою та іншими балтійськими країнами та Вишеградською групою, так і в подальшій перспективі, я сподіваюся, разом з Білоруссю та Україною ми формуватимемо майбутнє Центральної Європи”, - наголосив Моравецький.

Він зазначив, що запросив лідерів польської опозиції спільно обговорити ситуацію в Білорусі і виробити спільну позицію з цього приводу.

У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.