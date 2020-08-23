Грібаускайте долучилася до акції "Шлях свободи" на підтримку білорусів

В акції "Шлях свободи", яка проходить сьогодні в Литві - живий ланцюг людей від Вільнюса до кордону Білорусі - взяла участь експрезидент Литви Даля Грібаускайте.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал NEXTA Live.

«Експрезидент Литви Даля Грібаускайте доєдналася до акції "Шлях свободи", - йдеться у повідомленні.

У неділю, 23 серпня, в Литві проходить «Шлях свободи», який простягнеться від Кафедральної площі Вільнюса до кордону з Білоруссю. Акція приурочена до 31-ї річниці «Балтійського шляху».

З 19.15 годин концерт з Медінінкай транслюється в прямому теле- і радіоефірі ЛРТ і на сайті LRT.lt.

Раніше в неділю глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус наголосив, що якщо влада Білорусі «діятиме кийками, вона зажене ситуацію в ще більший політичний і моральний глухий кут».

У Мінську на площі Незалежності на 15:30 було вже 200 тисяч учасників маршу з вимогою проведення нових чесних виборів президента Білорусі.

Як повідомлялося, у неділю, 23 серпня, в Мінську почалася масова акція «Марш нової Білорусі». Очікується, що на акції виступлять лідери Координаційної ради опозиції.

У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: LRT.lt