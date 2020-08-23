У Києві знову утворили живий ланцюг солідарності з білоруським народом

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, акція проходить під гаслом “Шлях до свободи”, а довжина живого ланцюга становить близько двох кілометрів.

Учасники акції, серед яких багато молоді, тримаються за руки. Люди святково вдягнені, багато хто у вишиванках, огорнуті в біло-червоно-білі та синьо-жовті стяги. Дехто з них намалював білоруську символіку на обличчі.

Кияни та гості міста вітають учасників ланцюга солідарності - водії автівок сигналять їм, а пішоходи махають руками і вказують на серце.

Організаторами акції, яка загалом триватиме близько години, є Global Freedom Way, Рух Салідарнасьці "Разам" та Global Ukraine.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Зараз Тихановська перебуває в Литві.

Фото: "5 канал" / Валерія Павленко