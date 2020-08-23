У НАТО назвали безпідставними заяви Лукашенка про пересування військ

Північноатлантичний Альянс офіційно назвав заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що НАТО пересуває війська біля кордону Білорусі, безпідставними.

Як передає Укрінформ, про це ввечері 22 серпня написала у Твіттері прессекретар НАТО Оана Лунгеску.

«Будь-які заяви про розгортання військ НАТО на кордоні з Білоруссю є безпідставними. НАТО не представляє собою жодної загрози для Білорусі або будь-якої іншої країни та не проводить ніяких розгортань військ у регіоні», - зазначила Лунгеску.

My response to @BBCSteveR regarding the latest baseless claims from #Belarus 🔽 https://t.co/trBIl84tPT — Oana Lungescu (@NATOpress) August 22, 2020

Раніше, як відомо, заяви Лукашенка розкритикував президент Литви Гітанас Науседа, який вважає, що висловлювання Лукашенка про зовнішні загрози Білорусі «не мають під собою ніяких підстав».

Як повідомлялося, 22 серпня Лукашенко заявив, що біля кордону країни був зафіксований «серйозний рух» сил НАТО та ввів у країні режим високої бойової готовності.

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня офіційними результатами, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.