Тихановська каже, що не повернеться до Білорусі за влади Лукашенка

Тихановська каже, що не повернеться до Білорусі за влади Лукашенка

Укрінформ
Світлана Тихановська заявила, що не готова проголосити себе обраною президенткою і не повернеться до країни за нинішньої влади президента Олександра Лукашенка.

Про це вона сказала під час інтерв’ю після виїзду з Білорусі, яке вона дала незалежному телеканалу "Белсат", передає Укрінформ.

"Знаєте, зараз я розумію, що для багатьох саме цей момент принциповий, але насправді зараз важливо тільки те, що у нас вкрали право вибору. Це очевидно всім і кожному, що ці вибори відбувалися з численними порушеннями. І ці вибори були сфальсифіковані. І зараз неможливо дізнатися процентне співвідношення, і це вже не має значення. Важливо те, що у нас вкрали це право на чесні вибори. І тільки нові чесні, прозорі вибори можуть відновити справедливість. Але ці вибори повинні вже бути не з цим складом ЦВК, до якого в людей немає довіри. На ці вибори повинні бути допущені всі спостерігачі, не тільки білоруські, а й закордонні. І тільки тоді ми зможемо зрозуміти, хто на цих виборах переміг", - сказала вона.

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На питання, на яких умовах вона готова повернутися в Білорусь, Тихановська відповіла: "Якщо буду відчувати, що я і мої діти в безпеці". На її думку, це неможливо за нинішньої влади в Білорусі, і вона могла б повернутися тільки тоді, якби при владі вже не було нинішнього президента Лукашенка.

"І це великий стимул до того, щоб ми здобули цю перемогу", – додала вона.

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Як повідомлялося, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

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