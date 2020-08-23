Тихановська каже, що не повернеться до Білорусі за влади Лукашенка

Світлана Тихановська заявила, що не готова проголосити себе обраною президенткою і не повернеться до країни за нинішньої влади президента Олександра Лукашенка.

Про це вона сказала під час інтерв’ю після виїзду з Білорусі, яке вона дала незалежному телеканалу "Белсат", передає Укрінформ.

"Знаєте, зараз я розумію, що для багатьох саме цей момент принциповий, але насправді зараз важливо тільки те, що у нас вкрали право вибору. Це очевидно всім і кожному, що ці вибори відбувалися з численними порушеннями. І ці вибори були сфальсифіковані. І зараз неможливо дізнатися процентне співвідношення, і це вже не має значення. Важливо те, що у нас вкрали це право на чесні вибори. І тільки нові чесні, прозорі вибори можуть відновити справедливість. Але ці вибори повинні вже бути не з цим складом ЦВК, до якого в людей немає довіри. На ці вибори повинні бути допущені всі спостерігачі, не тільки білоруські, а й закордонні. І тільки тоді ми зможемо зрозуміти, хто на цих виборах переміг", - сказала вона.

На питання, на яких умовах вона готова повернутися в Білорусь, Тихановська відповіла: "Якщо буду відчувати, що я і мої діти в безпеці". На її думку, це неможливо за нинішньої влади в Білорусі, і вона могла б повернутися тільки тоді, якби при владі вже не було нинішнього президента Лукашенка.

"І це великий стимул до того, щоб ми здобули цю перемогу", – додала вона.

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Як повідомлялося, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.