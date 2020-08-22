Протести у Білорусі: Штати відправляють представника Держдепу до РФ

США відправляють представника Держдепартаменту у Росію і Литву для переговорів щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Про це повідомляє агентство Reuters, передає Укрінформ.

"В Європу полетить заступник держсекретаря США Стівен Бігун. Він побуває в Москві і Вільнюсі, де зараз знаходиться опозиційний кандидат в президенти Світлана Тихановська. Крім того, Бігун попрямує до Москви, щоб не допустити російського втручання", - йдеться у повідомленні.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео закликав до проведення нових президентських виборів в Білорусі.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світло-шумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

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