У Кремлі заявили, що до них не зверталися про вивезення Навального до Німеччини

У Кремлі не отримували офіційного звернення від представників російського опозиціонера Олексія Навального про його транспортування до Німеччини, але знають, що про це були повідомлення в соцмережах.

Як передає Укрінформ, про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Медуза.

На думку Пєскова, в таких питаннях «не потрібна зайва бюрократія». Він зазначив, що в Омськ прилетів літак з Німеччини.

«Наскільки нам відомо, наші лікарі запросили лікарів, які прибули з Німеччини літаком, побувати в лікарні, взяти участь в консиліумі, отримати всю інформацію про методи лікування, доступні аналізи тощо. Не знаю, поїхали німці чи ні, але наші лікарі в повному контакті», - сказав Пєсков.

Він додав, що, на думку сімейного лікаря, до кінця невідомо, що стало причиною госпіталізації, тому перевезення Навального повітрям поки що неможливе. «Це може становити загрозу для його здоров'я», - сказав Пєсков.

Представник Кремля додав, що аналізи досі не виявили нічого, тому потрібен час.

Відповідаючи на запитання, чи втручалася влада, щоб завадити транспортуванню Навального до Німеччини, Пєсков сказав, що це було рішенням його лікаря. Він додав, що «Кремль не займається питаннями лікування пацієнтів. Ми не лікарі».

Раніше головний лікар омської Лікарні швидкої допомоги №1 Олександр Мураховський повідомив, що основним діагнозом російського опозиціонера Олексія Навального є порушення обміну речовин.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навального госпіталізували до Омської лікарні в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною. Йому стало зле під час польоту з Томська в Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Навального з борту літака доставили в реанімацію і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він перебуває в комі.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль за необхідності буде готовий оперативно розглянути звернення про вивезення опозиціонера. Після цього штаб Навального звернувся до адміністрації президента РФ за сприянням з його перевезенням до західної клініки.

Як пише Медіазона з посиланням на Flightradar, літак з Німеччини приземлився 21 серпня в Омську, щоб забрати політика. Однак лікарі заборонили транспортування Навального.

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Раніше транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли російського опозиційного політика Навального. Зазначалося, що було «виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення».

Представник омської лікарні № 1 заявив, що «в результаті проведених аналізів слідів отрут в організмі Навального не виявлено», тому в лікарні не вважають, що пацієнт отримав отруєння.

Фото: navalny.com