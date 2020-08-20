Дружину Навального пустили в палату до чоловіка
Як передає Укрінформ, про це повідомила речник Навального Кіра Ярмиш у Твіттер.
«Юлю Навальну все-таки пустили в палату. Сімейного лікаря Олексія Анастасію Васильєву - ні», - написала вона.
Ярмиш також додала, що документи на транспортування Навального як і раніше не дають.
Раніше речник Навального Кіра Ярмиш повідомила, що дружину російського опозиційного політика Олексія Навального Юлію, яка приїхала в Омську лікарню швидкої допомоги №1, не пустили до нього в палату, бо «пацієнт не дав згоду на відвідання».
Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня літак, в якому Навальний повертався в Москву з Томська, здійснив екстрену посадку в Омську через те, що в польоті політику стало зле. Навального госпіталізували. Його речник Кіра Ярмиш заявила, що у політика токсичне отруєння.
Зараз він в комі і підключений до апарату ШВЛ.