До Навального в палату не пускають дружину

Дружину російського опозиційного політика Олексія Навального Юлію, яка приїхала в Омську лікарню швидкої допомоги №1, не пустили до нього в палату.

Як передає Укрінформ, про це повідомила прессекретар Навального Кіра Ярмиш у Твіттері.

«Юля Навальна теж тут. Її теж не пускають, тому що «пацієнт не дав згоду на відвідання». Вони (лікарі і служба безпеки - ред.) це так і кажуть», - повідомила Ярмиш.

Пізніше, за її словами, в лікарні сказали, що паспорт Юлії - недостатня підстава для відвідання, оскільки з нього «без свідоцтва про шлюб не випливає, що вона дружина».

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня літак, в якому Навальний повертався в Москву з Томська, здійснив екстрену посадку в Омську через те, що в польоті політику стало погано. Навального госпіталізували. Його прессекретар Кіра Ярмиш заявила, що у політика токсичне отруєння.

Зараз він у комі і підключений до апарату ШВЛ.

фото: Твіттер