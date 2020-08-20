До Навального в палату не пускають дружину
Як передає Укрінформ, про це повідомила прессекретар Навального Кіра Ярмиш у Твіттері.
«Юля Навальна теж тут. Її теж не пускають, тому що «пацієнт не дав згоду на відвідання». Вони (лікарі і служба безпеки - ред.) це так і кажуть», - повідомила Ярмиш.
Пізніше, за її словами, в лікарні сказали, що паспорт Юлії - недостатня підстава для відвідання, оскільки з нього «без свідоцтва про шлюб не випливає, що вона дружина».
Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня літак, в якому Навальний повертався в Москву з Томська, здійснив екстрену посадку в Омську через те, що в польоті політику стало погано. Навального госпіталізували. Його прессекретар Кіра Ярмиш заявила, що у політика токсичне отруєння.
Зараз він у комі і підключений до апарату ШВЛ.
фото: Твіттер