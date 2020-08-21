ЄС закликає Мінськ закрити кримінальну справу проти Координаційної ради опозиції

ЄС закликає Мінськ закрити кримінальну справу проти Координаційної ради опозиції

Укрінформ
Європейський Союз закликав уряд Білорусі закрити кримінальну справу проти Координаційної ради опозиції.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявила речниця ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Набіла Массралі.

«Ми очікуємо, що білоруська влада закриє кримінальну справу і замість цього почне діалог з метою пошуку мирного виходу з кризи», - сказала вона.

За словами Массралі, порушенням кримінальної справи проти органу опозиції уряд Білорусі повернувся до залякування з політичних мотивів. «Координаційна рада, до якої входять представники різних верств білоруського суспільства, звернулася до влади для діалогу, і влада відповіла відкриттям кримінальної справи. Цим кроком уряд Білорусі знову повернувся до залякування з політичних мотивів», - заявила Массралі.

20 серпня Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за статтею 361 КК проти Координаційної ради - за діяльність, «спрямовану на захоплення державної влади, а також завдання шкоди національній безпеці Республіки Білорусь».

У відповідь, посилаючись на цілі Координаційної ради та шляхи їх досягнення, прописані в Положенні про неї, Рада заявила, що всі її «цілі й методи законні, засновані на засадах Конституції Республіки Білорусь».

Координаційна рада з питань передачі влади була ініційована 14 серпня кандидатом в президенти Світланою Тихановською, котра виїхала до Литви з міркувань безпеки.

У середу була сформована президія Координаційної ради, до якої увійшли сім осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

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