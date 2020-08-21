ЄС закликає Мінськ закрити кримінальну справу проти Координаційної ради опозиції

Європейський Союз закликав уряд Білорусі закрити кримінальну справу проти Координаційної ради опозиції.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявила речниця ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Набіла Массралі.

«Ми очікуємо, що білоруська влада закриє кримінальну справу і замість цього почне діалог з метою пошуку мирного виходу з кризи», - сказала вона.

За словами Массралі, порушенням кримінальної справи проти органу опозиції уряд Білорусі повернувся до залякування з політичних мотивів. «Координаційна рада, до якої входять представники різних верств білоруського суспільства, звернулася до влади для діалогу, і влада відповіла відкриттям кримінальної справи. Цим кроком уряд Білорусі знову повернувся до залякування з політичних мотивів», - заявила Массралі.

20 серпня Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за статтею 361 КК проти Координаційної ради - за діяльність, «спрямовану на захоплення державної влади, а також завдання шкоди національній безпеці Республіки Білорусь».

У відповідь, посилаючись на цілі Координаційної ради та шляхи їх досягнення, прописані в Положенні про неї, Рада заявила, що всі її «цілі й методи законні, засновані на засадах Конституції Республіки Білорусь».

Координаційна рада з питань передачі влади була ініційована 14 серпня кандидатом в президенти Світланою Тихановською, котра виїхала до Литви з міркувань безпеки.

У середу була сформована президія Координаційної ради, до якої увійшли сім осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.