Білоруські депутати вважають вибори конституційними та просять ЄС не втручатися

Білоруські депутати вважають вибори конституційними та просять ЄС не втручатися

Укрінформ
Голова Ради Республіки Білорусь Наталія Кочанова і голова Палати представників Володимир Андрейченко направили звернення на адресу керівників парламентів всіх держав - членів ЄС про неприйнятність втручання в ситуацію в країні.

Як передає Укрінформ, така інформація розміщена на сайті верхньої палати парламенту, повідомляє БЕЛТА.

У посланні йдеться, що 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За їх підсумками президентом Білорусі обрано Олександра Лукашенка, а вибори пройшли відповідно до Конституції та законів Білорусі, зазначили парламентарії.

Читайте також: Пєсков розповів, чому Кремль не йде на діалог з опозицією Білорусі

У зверненні наголошується, що «абсолютна більшість громадян підтримала діючий курс на будівництво сильної незалежної держави, ключовим пріоритетом якої є людина, її добробут і безпека».

Спікери палат білоруського парламенту наголосили на неприйнятності того, як швидко ряд євроатлантичних чиновників зробили «надзвичайно важливі для країни політичні заяви і висновки, окремі з яких межують з втручанням у внутрішні справи Білорусі, що неприпустимо і суперечить загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права».

Читайте також: Ситуацію у Білорусі потрібно вирішити діалогом влади і опозиції – Макрон

«Необхідно об'єктивно і без емоцій розібратися в тому, що відбувається сьогодні в Білорусі», - йдеться у зверненні.

Кочанова і Андрейченко закликали колег з парламентів ЄС надати сприяння у формуванні об'єктивної, професійно вивіреної і відповідальної позиції щодо ситуації в Білорусі.

Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила за підсумками надзвичайного саміту ЄС з приводу ситуації в Білорусі, що Євросоюз не може визнати результати виборів у Білорусі і закликає до діалогу всі сторони в країні.

Читайте також: Глава Євроради заявив Путіну, що Білорусь сама має визначати своє майбутнє

Лідери ЄС підтвердили рішення глав МЗС Євросоюзу про початок точкових санкцій не проти народу країни, а проти відповідальних за фальсифікацію і насильство.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Читайте також: Європа змушена вести перемовини з Путіним, бо Лукашенко відмовляється – Меркель

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-