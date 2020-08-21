Білоруські депутати вважають вибори конституційними та просять ЄС не втручатися

Голова Ради Республіки Білорусь Наталія Кочанова і голова Палати представників Володимир Андрейченко направили звернення на адресу керівників парламентів всіх держав - членів ЄС про неприйнятність втручання в ситуацію в країні.

Як передає Укрінформ, така інформація розміщена на сайті верхньої палати парламенту, повідомляє БЕЛТА.

У посланні йдеться, що 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За їх підсумками президентом Білорусі обрано Олександра Лукашенка, а вибори пройшли відповідно до Конституції та законів Білорусі, зазначили парламентарії.

У зверненні наголошується, що «абсолютна більшість громадян підтримала діючий курс на будівництво сильної незалежної держави, ключовим пріоритетом якої є людина, її добробут і безпека».

Спікери палат білоруського парламенту наголосили на неприйнятності того, як швидко ряд євроатлантичних чиновників зробили «надзвичайно важливі для країни політичні заяви і висновки, окремі з яких межують з втручанням у внутрішні справи Білорусі, що неприпустимо і суперечить загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права».

«Необхідно об'єктивно і без емоцій розібратися в тому, що відбувається сьогодні в Білорусі», - йдеться у зверненні.

Кочанова і Андрейченко закликали колег з парламентів ЄС надати сприяння у формуванні об'єктивної, професійно вивіреної і відповідальної позиції щодо ситуації в Білорусі.

Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила за підсумками надзвичайного саміту ЄС з приводу ситуації в Білорусі, що Євросоюз не може визнати результати виборів у Білорусі і закликає до діалогу всі сторони в країні.

Лідери ЄС підтвердили рішення глав МЗС Євросоюзу про початок точкових санкцій не проти народу країни, а проти відповідальних за фальсифікацію і насильство.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.