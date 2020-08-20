Ситуацію у Білорусі потрібно вирішити діалогом влади і опозиції – Макрон

Євросоюз та Франція виступають за діалог у Білорусі між владою, опозицією і громадянським суспільством.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції із канцлером Німеччини Ангелою Меркель за результатами зустрічі лідерів у четвер у літній резиденції Брегансон на Лазурному узбережжі.

«ЄС повинен продовжувати виступати на стороні сотень тисяч білоруських громадян, мирно підтримуючи суверенітет, права людини і свободи. Йдеться про діалог між владою, опозицією та громадянським суспільством», - сказав Макрон.

Він нагадав, що президент Європейської ради Шарль Мішель обговорив це питання телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні ЄС та багато демократичних країн не визнали результати президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня.

Весь час в країні тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.