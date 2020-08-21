Франція, Німеччина та Британія виступили проти відновлення антиіранських санкцій

Уряди Франції, Німеччини та Британії не підтримують рішення США почати механізм відновлення санкцій проти Ірану в ООН.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві трьох країн, поширеній МЗС Великобританії.

“Франція, Німеччина та Об’єднане королівство звертають увагу, що США припинили бути учасником Спільного комплексного плану дій (СКПД) після виходу з угоди 8 травня 2018 року... Ми не можемо підтримати цей вчинок, оскільки він не відповідає нашим чинним зусиллям із підтримки СКПД”, - стверджується у заяві.

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Підписанти наголосили, що “віддані збереженню процесів й інститутів, що становлять основу багатосторонності”.

“Ми досі керуємося метою відстоювання авторитету й цілісності Радбезу ООН. Ми закликаємо усіх членів Радбезу ООН утриматися від дій, що лише поглиблять розкол у Раді Безпеки чи чинитимуть серйозний негативний вплив на її роботу”, - зазначається у документі.

Окрім цього, Франція, Німеччина та Великобританія “залишаються відданими СКПД, попри значні складнощі, спричинені виходом з угоди Штатів”.

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Водночас усі три країни погодилися, що можливе закінчення дії міжнародної заборони на продаж Ірану звичайного озброєння не сприятиме безпеці у світі.

“У нас є значні занепокоєння щодо наслідків для регіональної безпеки планового закінчення терміну дії ембарго ООН на звичайне озброєння, особливо зважаючи на постійні дестабілізаційні дії Ірану. Підписанти рішуче налаштовані запропонувати адекватну реакцію на ці виклики й надалі працювати із усіма членами Радбезу ООН та зацікавленими сторонами над пошуком шляху уперед, який залишатиме місце для дипломатії”, - запевнили у Лондоні, Парижі та Берліні.

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Нагадаємо: США 20 серпня формально запустили процес відновлення санкцій проти Ірану, передбачений ядерною угодою 2015 року. Державний секретар Майк Помпео передав листа президенту Ради безпеки ООН, яким повідомив його про "значні" порушення Іраном обмежень, передбачених угодою.

США також домагаються в РБ ООН продовження на невизначений строк ембарго на закупівлю Іраном низки систем озброєнь, що закінчується в жовтні 2020 року. Однак під час голосування пропозиція отримала лише два голоси "за": від самих США, а також від Домініканської республіки. Росія і Китай проголосували "проти", а всі інші члени РБ ООН утрималися. Таким чином, проєкт резолюції не набрав необхідної кількості голосів і не був схвалений.

США неодноразово попереджали, що в разі невдачі при голосуванні будуть домагатися відновлення санкцій ООН проти Ірану. На думку американської сторони, юридично це зробити цілком можливо.