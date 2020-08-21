На МКС стався витік повітря, космонавти ізолювалися в окремому модулі

Екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) в повному складі перейде в модуль "Зірка" на три дні.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Роскосмосу.

"У п'ятницю члени екіпажу станції перейдуть в модуль "Зірка" для того, щоб організувати контроль тиску в модулях американського сегмента", - зазначили в держкорпорації.

Як уточнили в Роскосмосі, дана процедура відображена в бортовій документації і є спільним рішенням груп управління американського і російського сегмента Міжнародної космічної станції. Під час перебування протягом трьох днів на російському сегменті екіпажем заплановано проведення штатних робіт.

Джерело в Роскосмосі також повідомило ТАСС, що російсько-американський екіпаж МКС веде роботу з локалізації місця витоку повітря зі станції.

"На МКС виявлено мікровитік атмосфери станції. Ведуться роботи з її локалізації. Фахівці планують послідовно перекривати модулі станції, щоб визначити, де конкретно падає тиск", - розповів співрозмовник агентства.

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Він уточнив, що витік повітря був зафіксований приладами російського сегмента станції зі зміни частки вмісту в атмосфері станції азоту, кисню і вуглекислого газу. Однією з можливих причин незначного витоку фахівці вважають потрапляння метеорита або фрагмента космічного сміття.

"Фахівці попередньо вважають, що однією з можливих причин виявленого на МКС витоку повітря може бути пробиття корпусу станції мікрометеоритом або мікрофрагментом космічного сміття", - розповів співрозмовник агентства.

Нагадаємо: останній раз витік повітря на МКС астронавти виявили 30 Серпня 2018 року. Тоді на станції впав тиск. Пізніше було встановлено, що це сталося через витік в пристикованому до станції "Союзі МС-09": повітря йшло через отвір в шпангоуті побутового відсіку корабля, його заклеїли герметиком. Через кілька днів фахівці на землі прийшли до висновку, що корпус корабля був просвердлений зсередини.