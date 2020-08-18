NASA показало "лавину" на Марсі

Марсіанський розвідувальний супутник від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показав сходження лавини на червоній планеті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Марсіанська «лавина» зійшла зі скелі заввишки 500 метрів.

У NASA вважають, що сходження лавини стало наслідком температурних коливань на Марсі під час весняного періоду на планеті.

«При підвищенні температури випаровується лід, а уламки брили льоду сходять та піднімають пил», - заявили в американському відомстві.

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Зазначається, що сам знімок був зроблений Марсіанським розвідувальним супутником на відстані 255 км над червоною планетою.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показав галактику "з хвостом" NGC 1614.

Фото: NASA