NASA і SpaceX знову планують відправити на МКС астронавтів

NASA і компанія SpaceX у жовтні планують відправити на МКС астронавтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє blogs.nasa.gov.

Зазначається, що місію планується здійснити не раніше 23 жовтня.

Планується, що на МКС відправляться астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер, а також космонавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі. Вони пробудуть на МКС пів року.

Екіпаж місії NASA SpaceX Crew-1 доставить космічний корабель Crew Dragon, який для виходу на орбіту використовує ракету-носій Falcon 9.

Читайте також: SpaceX випробувала прототип ракети для польотів на Марс

Як повідомляв Укрінформ, місія Crew Dragon стартувала 30 травня з космічного центру імені Кеннеді. Повернення на Землю астронавтів завершило цілу віху в космічній галузі США, протягом якої країна покладалася на російські ракетоносії для здійснення доставки астронавтів до Міжнародної космічної станції.

Таким чином SpaceX стала першою приватною компанією, яка вивела людей на орбіту і повернула їх.

Фото: NASA