SpaceX випробувала прототип ракети для польотів на Марс

Американська компанія SpaceX Ілона Маска успішно випробувала перший політ прототипу ракети Starship SN5, яку планують використовувати для польотів на Місяць і Марс.

Як передає Укрінформ, про це компанія повідомила у Твіттері.

За даними порталу Spaceflight Now, прототип ракети здійснив успішний запуск у селищі Бока Чіка, штат Техас, і навість піднявся до 150 метрів у висоту. Після 40-секундного польоту він безпечно приземлився.

Наразі SpaceX також працює над виготовленням іншої ракети Starship, яка може піднятися на висоту до 20 км. Але дата її випробовування досі невідома.

Раніше гендиректор компанії Ілон Маск заявляв, що ракети Starship зможуть доставляти на Марс до сотні людей.

Як повідомляв Укрінформ, капсула Crew Dragon з астронавтами Робертом Бенкеном та Дугласом Гарлі успішно завершила кількамісячний тестовий політ та приводнилася в Мексиканській затоці біля узбережжя США. Таким чином SpaceX стала першою приватною компанією, яка вивела людей на орбіту та повернула їх.