МКС ухилилась від космічного сміття, позапланово скоректувавши орбіту

Орбіту Міжнародної космічної станції скоректували на 900 метрів, аби уникнути можливого зіткнення з космічним сміттям.

Про це повідомляє "Роскосмос".

Позапланово орбіту змінив Центр управління польотом у Корольові, який 3 липня о 18:53 увімкнув двигуни вантажного космічного корабля «Прогрес», що пристикований до станції. Вони пропрацювали 100 секунд, збільшили швидкість МКС на 0,5 метра за секунду і збільшили орбіту на 900 метрів.

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У корпорації додали, що екіпаж станції працює за запланованою програмою.

Нагадаємо: на МКС наразі перебувають космонавти Анатолій Іванішин та Іван Вагнер, а також астронавти NASA Крістофер Кессіді, Дуглас Герлі та Роберт Бенкен.