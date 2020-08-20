Путчисти в Малі створили національний комітет порятунку

Військові, які скинули президента Малі, оголосили про створення перехідного органу влади, закрили кордони країни та ввели комендантську годину.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Бунтівні військові виступили з телезверненням, в ході якого було оголошено про створення перехідного органу влади - Національного комітету порятунку народу.

Як зазначається, офіційний представник Національного комітету порятунку народу Ісмаель Ваг заявив, що його члени не прагнуть влади та сподіваються на встановлення стабільності в країні. «Вони мають намір провести вибори в розумні терміни, аби у Малі з'явилися потужні інститути для розв'язання повсякденних проблем громадян і для відновлення взаємної довіри», - йдеться в повідомленні

За словами Вага, члени комітету візьмуть на себе забезпечення безперебійного надання державних і громадських послуг. Він також повідомив, що відсьогодні всі сухопутні й повітряні кордони Малі будуть закриті, а з 21:00 до 05:00 діятиме комендантська година на період до особливого повідомлення.

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Як повідомляв Укрінформ, під тиском повсталих військових президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта у вівторок, 18 серпня, пішов у відставку, розпустивши уряд і парламент.

Він зазначив, що «не хоче кровопролиття, аби утриматися при владі».

Раніше стало відомо, що військові в Малі затримали президента і прем'єр-міністра, вимагаючи їх відставки.

Фото: BBC