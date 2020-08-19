У Малі путчисти обіцяють провести демократичні вибори

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Речник військових наголосив, що армія вдалася до зміщення глави держави, щоби захистити країну від «подальшого занурення в хаос».

В армії заявляють, що їхні представники не мають бажання залишатися при владі.

Як повідомляв Укрінформ, під тиском повсталих військових президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта у вівторок, 18 серпня, пішов у відставку, розпустивши уряд та парламент.

Він зазначив, що «не хоче кровопролиття, аби утриматися при владі».

Раніше стало відомо, що військові в Малі затримали президента та прем’єр-міністра, вимагаючи їх відставки.

Африканський союз, Економічне співтовариство країн Західної Африки та ЄС засудили спробу військового заколоту та закликали до відновлення конституційного ладу в Малі.

Кейта виграв президентські вибори в Малі в 2018 року й був обраний на другий термін поспіль. Проте у суспільстві за останні 2 роки накопичилося невдоволення його правлінням через корупцію й погане управління економікою. Тож протягом останніх кількох місяців у Малі були масові протести, які супроводжувалися насильством.

Фото: BBC