У Малі путчисти обіцяють провести демократичні вибори

У Малі путчисти обіцяють провести демократичні вибори

Укрінформ
Військові, які влаштували переворот у Малі, заявили про намір організувати цивільний перехідний уряд та провести нові демократичні вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Речник військових наголосив, що армія вдалася до зміщення глави держави, щоби захистити країну від «подальшого занурення в хаос».

В армії заявляють, що їхні представники не мають бажання залишатися при владі.

Як повідомляв Укрінформ, під тиском повсталих військових президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта у вівторок, 18 серпня, пішов у відставку, розпустивши уряд та парламент.

Він зазначив, що «не хоче кровопролиття, аби утриматися при владі».

Раніше стало відомо, що військові в Малі затримали президента та прем’єр-міністра, вимагаючи їх відставки.

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Африканський союз, Економічне співтовариство країн Західної Африки та ЄС засудили спробу військового заколоту та закликали до відновлення конституційного ладу в Малі.

Кейта виграв президентські вибори в Малі в 2018 року й був обраний на другий термін поспіль. Проте у суспільстві за останні 2 роки накопичилося невдоволення його правлінням через корупцію й погане управління економікою. Тож протягом останніх кількох місяців у Малі були масові протести, які супроводжувалися насильством.

Фото: BBC

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