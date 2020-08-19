Військовий переворот у Малі: президент заявив про свою відставку

Під тиском повсталих військових президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта пішов у відставку, розпустивши уряд та парламент.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Сіньхуа.

“Я вирішив негайно припинити виконувати усі свої функції… Я оголошую про розпуск Національних зборів та уряду”, - заявив Кейта у телевізійному виступі.

Він додав, що “не хоче кровопролиття, аби утриматися при владі”.

Раніше стало відомо, що члени військові в Малі затримали президента та прем’єр-міністра, вимагаючи їх відставки.

Африканський союз, Економічне співтовариство країн Західної Африки та ЄС засудили спробу військового заколоту та закликали до відновлення конституційного ладу в Малі.

Фото: Ibrahim Boubacar Keïta, Фейсбук