Протести в Малі: троє загиблих, понад 70 потерпілих

У ході масових протестів у Бамако, столиці африканської держави Малі, загинули три людини, щонайменше 74 постраждали.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцевих медиків.

"Кількість загиблих у ході дводенних протестів із застосуванням насильства в столиці Малі зросла до трьох осіб, щонайменше 74 постраждали", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що також було завдано значної шкоди будівлі парламенту країни, яку було розграбовано протестувальниками.

Організатором протестів виступив "Рух 5 червня - Об'єднання патріотичних сил". За його даними, щонайменше шість лідерів демонстрантів були арештовані в п'ятницю вночі та в суботу.

Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта висловив жаль з приводу випадків застосування насильства і підтвердив своє "бажання продовжувати діалог" із протестувальниками.

Для пом'якшення напруженості президент вніс кілька пропозицій. Однак, указує Сіньхуа, протестувальники їх відкинули, закликавши до призначення свого прем'єр-міністра та до відставки глави держави.