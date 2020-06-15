Бойовики напали на місію ООН у Малі: загинули двоє миротворців

На півночі Малі група невідомих напала на співробітників місії ООН, унаслідок чого двоє миротворців загинули.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«За повідомленням з Бамако (столиця Малі – ред.), напередодні два миротворці ООН при виконанні завдання на півночі Малі зазнали нападу і були вбиті», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, увечері члени миротворчої місії ООН зазнали нападу з боку групи невідомих озброєних осіб під час виконання завдання в районі міста Гао на півночі Малі.

Унаслідок атаки два миротворці загинули. Миротворчі сили негайно завдали удару у відповідь і відбили напад бойовиків, зазначається в комюніке Багатопрофільної комплексної місії ООН зі стабілізації в Малі (MINUSMA).

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Глава MINUSMA Махамат Салех Аннадіф в офіційному повідомленні різко засудив напад на миротворців. Він заявив, що місія ООН докладе всіх сил, щоб установити й покарати винуватців трагедії відповідно до закону.