Протестувальники підпалили базу ООН в Демократичній Республіці Конго

Місія ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго стала «цапом-відбувайлом» для розлючених мешканців, які підпалили будівлю місії в місті Бені.

За словами голова місії ООН у ДРК Лейла Зерругі, вони зробили це на знак протесту проти нездатності урядових та миротворчих сил захистити їх від нападів озброєних груп так званих Союзних демократичних сил (ADF), передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

"Ми стикаємося з проблемами, з якими дуже важко впоратися, - сказала вона, - бо маємо виступи людей, розчарованих нападами озброєних груп. Загалом у східній частині країни діє близько сотні таких груп".

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За словами керівниці місії, цього місяця було скоєно близько 14 нападів, близько 80 осіб вбито, при тому, що у країні спостерігається найбільша у її історії епідемія Ебола. З моменту оголошення про епідемію в серпні минулого року від цієї хвороби померло понад 2000 чоловік.

"Є люди, котрі маніпулюють стражданнями людей і використовують їх або проти уряду, або проти місії... Ми - цап-відбувайло. Ми знаємо про це. Ми розуміємо і приймаємо це, бо не маємо вибору, крім як виконувати свою роботу й мінімізувати напади на цивільне населення", - сказала Зерругі.

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За даними місії, після нападів миротворці посилили патрулювання території на сході країни.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Бені, що на сході Демократичної Республіки Конго, у понеділок протестувальники штурмували будівлю миротворчого корпусу ООН та міську ратушу.