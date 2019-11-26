Протестувальники у Конго штурмували базу ООН
Про це повідомляє DW.
"У понеділок протестувальники у місті Бені, на сході Демократичної Республіки Конго, штурмували базу миротворців ООН та підпалили ратушу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, декілька сотень протестувальників увірвалися до миротворчої місії ООН у ДР Конго здійснивши грабіж та підпали автівок. Поліція застосувала зброю, в результаті чого двоє протестувальників були вбиті.
Протестувальники висловлюють таким чином протест проти нездатності місії ООН захистити їх після того, як вісім осіб були вбиті та дев'ять осіб викрадено повстанцями з угрупування Союзних демократичних сил (ADF).
Monusco/Beni tombée 👏👏👏💪💪💪💪 pic.twitter.com/jUksorDOks— De vikindwe (@devikindwe) November 25, 2019
"Мешканці вимагають відкликати MONUSCO (миротворчу місію ООН - ред.) з Бені через бездіяльність миротворчих сил ООН", - заявив Теді Каталіко, лідер громадської організації у Бені.
Протягом останніх днів бойовики ADF неодноразово нападали на мешканців Бені. Угруповання ADF сформувалася в Уганді e 1995 році, протягом останніх п'яти років з ним пов'язують загибель понад 1500 осіб у ДР Конго.